Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zusammenstoß mit Pkw im Gegenverkehr, drei verletzte Personen und drei beschädigte Pkw

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, OT Orxhausen, Bundesstr. 64, Montag, 20.09.2021, 08:45 Uhr

Bad Gandersheim (sb) - Zu einem Verkehrsunfall mit Personen - und Sachschaden kam es am heutigen Montagmorgen auf der B 64 in Höhe der Ortschaft Orxhausen. Eine 63-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Gandersheim befuhr die B64 in Richtung Kreiensen und kam aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Hier kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Pkw eines 60-jährigen aus einem Einbecker Ortsteil. Durch den Zusammenstoß wurde der 60-Jährige sowie dessen Beifahrerin / Ehefrau verletzt, beide mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch die 63-jährige Unfallverursacherin musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Weiterhin wurde der Pkw einer 43-jährigen Seesenerin, die hinter dem Pkw des 60-jährigen herfuhr, durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von zirka 11.000 Euro. An der Unfallstelle waren drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, die Freiwilligen Feuerwehren Greene und Kreiensen, die Straßenmeisterei Einbeck sowie eine Spezialreinigungsfirma zur Reinigung der Fahrbahn auf Grund auslaufender Betriebsstoffe im Einsatz. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die B 64 in beide Fahrtrichtungen für zirka eine Stunde gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell