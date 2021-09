Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trotz Probezeit alkoholisiert am Steuer

Northeim (ots)

Northeim/Lagershausen, Sonntag, 19.09.2021, 03.21 Uhr

LAGERSHAUSEN (Mü) - In den frühen Morgenstunden des Sonntags kontrollierten Polizeibeamte aus Northeim eine 19-Jährige mit ihrem Pkw KIA. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,31 Promille. In der Northeimer Dienststelle wurde daraufhin ein Test am stationären Alcomaten durchgeführt. Die gerichtsverwertbare Messung ergab einen Wert von 0,26 Promille. Da sich die junge Frau noch in der Probezeit befindet wurde eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell