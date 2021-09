Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 37574 Einbeck, Kreiensen - Einbruch in Gartenlaube

Bad Gandersheim (ots)

37574 Einbeck, OT Kreiensen, zwischen 16.09.2021, 20:00 Uhr und 17.09.2021, 09:27 Uhr. Im oben genannten Tatzeitraum dringt mindestens ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in eine Gartenlaube in der Mühlenstraße in Kreiensen ein und entwendet Werkzeug im Gesamtwert von 500,00 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Gandersheim (05382-919200) zu melden. (ap)

