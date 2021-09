Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Einbruch in Rheydt

Mönchengladbach (ots)

An der Werner-Gilles-Straße im Stadtteil Rheydt hat am Montag, 27. September, gegen 17.30 Uhr, ein Mann versucht, in eine Wohnung einzubrechen. Er wurde bei dem Vorhaben allerdings vom Eigentümer überrascht.

Der 31-Jährige hielt sich zu der Zeit im Nebenzimmer auf, als er Geräusche hörte und im Wohnzimmer nachsah. Dort erblickte er eine ihm unbekannte männliche Person an der Balkontür, die daraufhin in Richtung Brucknerallee flüchtete. Offensichtlich hatte der Mann bereits die zuvor auf Kipp stehende Balkontüre im oberen Teil beschädigt. Er wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,40 bis 1,60 Meter groß, kurze braune Haare, trug einen gelben Rucksack.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

