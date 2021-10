Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lustadt - Skulptur vor Apotheke beschädigt

Lustadt (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde von bislang unbekannten Täter eine hochwertige Steinskulptur vor einer Apotheke in der Mozartstraße in Lustadt umgeworfen. An der Skulptur ist ein Schaden von etwa 1500 Euro entstanden. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Germersheim unter 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

