Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Westheim - hochwertiges Fahrrad gestohlen

Westheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Carport eines Einfamilienhauses in der Waldstraße 6 in Westheim. Dort entwendeten sie ein hochwertiges Fahrrad, das mit einem Schloss gesichert war. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2300 Euro. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Germersheim unter 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

