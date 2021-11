Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in leerstehende Häuser

Erkelenz-Keyenberg (ots)

Am Dienstagabend (16. November) entwendeten unbekannte Täter ein Kabel aus einem leerstehenden Haus an der Straße Sandkaul. Am Postweg wurde in der Nacht zu Mittwoch (17. November) außerdem eine Garage geöffnet sowie ein Fenster eingeschlagen, jedoch offenbar nichts entwendet.

