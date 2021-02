Polizei Gütersloh

POL-GT: Ermittlungserfolg der EK "Eleanor" - Festnahme nach vier Transporter-Diebstählen

Gütersloh (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Kreispolizeibehörde Gütersloh - Kreis Gütersloh/ Kreis Wesel (MK) - Im Zeitraum von Oktober bis November 2020 wurden mehrere Diebstähle von Transporter-Fahrzeugen im Raum Ostwestfalen, unter anderem auch in Gütersloh, bekannt. Um die Ermittlungsarbeit der Polizeibehörden zu bündeln, richtete die Kriminalpolizei Gütersloh am 03.12.2020 die Ermittlungskommission "Eleanor" unter Führung der Staatsanwaltschaft Bielefeld ein.

Vier Diebstähle von Transportern wurden in dem Zeitraum Ende 2020 angezeigt. Die Fahrzeuge sind in Herford, Enger und Gütersloh gestohlen worden. Die Diebstähle verursachten einen geschätzten hohen fünfstelligen Gesamtschaden.

Im Rahmen der Ermittlungen der EK "Eleanor" konnten schließlich zwei Tatverdächtige identifiziert werden. Das Strafverfahren richtete sich ab dem Zeitpunkt gegen zwei wohnungslose 32- und 46-jährige Männer, armenischer Herkunft. Gegen den 32-jährigen Haupttäter erließ das Amtsgericht Bielefeld auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld zudem einen Untersuchungshaftbefehl.

Unterstützt durch Polizeikräfte der Kreispolizeibehörde Wesel, wurde der 32-Jährige am Montag (25.01.) in Wesel festgenommen und dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft verkündete. Im Zuge weiterer Maßnahmen durchsuchten die Beamten eine angemietete Werkstatthalle im Raum Hamminkeln. Hier demontierten und zerlegten die Diebe die gestohlenen Transporter-Fahrzeuge in ihre Einzelteile, um diese wiederum anschließend zu verkaufen.

Die Männer müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls in vier Fällen verantworten.

