Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Angebliche Telekommitarbeiter gelangen in Wohnhaus

Wegberg-Merbeck (ots)

Zwei angebliche Mitarbeiter der Telekom klingelten am Mittwoch (17. November), gegen 14.30 Uhr, bei einem älteren Ehepaar und gaben an, Telefonleitung und Fernsehanschluss überprüfen zu müssen. Angeblich um eine Signalprüfung durchzuführen, ging einer der Männer mit den beiden Hausbewohnern dann in den Keller, während der andere im Erdgeschoss blieb. Unter einem Vorwand, ging auch der zweite Mann kurz darauf wieder nach oben. Nachdem das Ehepaar daraufhin nichts mehr von den beiden hörte, begaben auch sie sich wieder ins Erdgeschoss. Dort stellten sie fest, dass die Männer nicht mehr vor Ort waren. Nach ersten Erkenntnissen scheint nichts entwendet worden zu sein. Zur Klärung des Geschehens bittet die Polizei um Hinweise zu den beiden Männern. Einer von ihnen war laut Beschreibung etwa 185 bis 188 Zentimeter groß, schlank und im Alter Ende 20. Er habe kurze, schwarze Haare und ein südländisches Erscheinungsbild gehabt. Insgesamt sei er gepflegt gewesen und habe akzentfrei Deutsch gesprochen. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose und einem ebenfalls schwarzen Mundschutz.

Der zweite Mann war etwa Anfang 30, zirka 170 Zentimeter groß und kräftig. Er hatte bräunliche Haare, trug eine graue Winterjacke, eine Jeanshose sowie einen blauen Mundschutz.

Hinweise zum Geschehen oder den Männern nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0. Alternativ können entsprechende Informationen auch online über das Hinweisportal der Polizei eingereicht werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

