Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei Ladendiebstahl beobachtet

Wegberg (ots)

Die Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes an der Straße Am Bahnhof beobachtete am Mittwoch, 17. November, gegen 13.50 Uhr einen Ladendiebstahl. Sie sah, wie ein bisher unbekannter Mann mehrere Kleidungsstücke von einem Kleiderständer vor dem Eingang des Geschäftes nahm und mit diesem flüchtete. Bei dem Täter handelte es sich um einen etwa 185 bis 188 Zentimeter großen Mann im Altersbereich Mitte bis Ende 20. Er hatte eine normale Statur und laut Beschreibung ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Bekleidet war er mit einer Jeanshose, einer dunklen Jacke und einer orangefarbenen Mütze. Wer weitere Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat in Erkelenz, Telefon 02452 920 0. Auch online können Hinweise an die Polizei weitergegeben werden: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

