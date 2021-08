Polizei Hagen

POL-HA: Trickdiebstahl am Graf-von-Galen-Ring

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Montag (09.08.2021) wollte eine 85-Jährige gegen 10:00 Uhr in einem Supermarkt am Graf-von-Galen-Ring einkaufen. Vorher hob sie einen hohen, dreistelligen Geldbetrag von der Bank ab. Ihre Geldbörse verstaute sie in einem Reißverschlussfach ihrer Handtasche. In dem Supermarkt sprach sie plötzlich ein Mann an. Er war zirka 20-25 Jahre alt, 175 cm groß und hatte auffällig blondierte Haare. Er hielt der Frau zunächst ein Kissen vor das Gesicht. Die Hagenerin gab an, dass sie in Ruhe gelassen werden wolle. Wenig später kam der Unbekannte erneut auf die 85-Jährige zu und hielt eine Decke in der Hand. Erst an der Kasse bemerkte die Frau, dass ihre Handtasche geöffnet und das Portemonnaie verschwunden war. Offenbar handelte es sich bei dem Mann um einen Trickdieb. Die Kripo hat den Fall jetzt übernommen. (hir)

