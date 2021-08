Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte stehlen Kupferkabel und Diesel aus Firmen im Lennetal

Hagen-Lennetal (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitag (09.07.2021) und Montag (09.08.2021) brachen bislang unbekannte Täter in eine Firma im Lennetal ein, stahlen dort Kupferkabel und pumpten aus zwei LKW der Nachbarfirma Kraftstoff ab. Ein 30-jähriger Mitarbeiter der Firma in der Profilstraße stellte am Montagmorgen, gegen 07.00 Uhr, fest, dass die Unbekannten etwa 60 Meter Kupferkabel aus einer Lagerhalle des Unternehmens entwendet hatten. Während der Anzeigenaufnahme kam ein Mitarbeiter einer benachbarten Firma zu den Polizeibeamten und teilte ihnen mit, dass ebenfalls unbekannte Täter Kraftstoff aus zwei Fahrzeugen gestohlen haben. Sie beschädigten dazu die Tankdeckel der LKW und pumpten zwischen 200 und 250 Liter Diesel ab. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

