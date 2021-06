Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Rollerfahrer stürzt - Radfahrerin gesucht

Duisburg (ots)

Offenbar wegen einer kreuzenden Radfahrerin ist am Samstagnachmittag (19. Juni, gegen 15 Uhr) ein Rollerfahrer (20) auf der Straße Am Driesenbusch gestürzt. Die Frau auf dem weißen Rad soll in Höhe der Hausnummer 80 plötzlich von links aus einem Weg gekommen sein, sodass der Rollerfahrer eine Vollbremsung machen musste, dadurch das Gleichgewicht verlor und hinfiel. Er zog sich Wunden an Armen und Beinen zu und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Radfahrerin (braune Haare, etwa 20 bis 25 Jahre alt) soll davongefahren sein. Die Polizei Duisburg sucht jetzt Zeugen des Unfalls. Auch die Frau auf dem Rad wird gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat 21 unter 0203 2800 in Verbindung zu setzen.

