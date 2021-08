Polizei Hagen

POL-HA: Schlägerei vor Kneipe in Haspe - Täter fliehen

Hagen-Haspe (ots)

Am Samstag (07.08.2021) schlugen sich mehrere Männer in der Berliner Straße. Dort kam es gegen 23:00 Uhr zu einem Streit in einer Gaststätte. Ein 45-Jähriger erhielt dort nach dem verbalen Schlagabtausch einen Fausthieb in das Gesicht. Daraufhin verlagerte sich die Auseinandersetzung vor das Lokal. Hier wollte ein Zeuge (ebenfalls 45) den Streit schlichten, erhielt dabei jedoch ebenfalls von einem unbekannten mit Glatze einen Schlag in das Gesicht. Der Zeuge wehrte sich und beide gingen zu Boden. Ein offenbar Bekannter des Glatzenträgers trat dem 45-Jährigen in diese Seite, während dieser am Boden lag. Als der Sohn des Getretenen sich in das Geschehen einmischte, ergriffen beide Schläger die Flucht in Richtung Tillmannstraße. Der Mann mit Glatze wird als zirka 34-40 Jahre alt und 180 cm groß beschrieben. Er war muskulös und trug ein graues Oberteil, sowie eine blaue Hose. Sein Kumpan war etwas größer. Er trug dunkle, kurzrasierte Haare, einen Bart und ein schwarzes T-Shirt. Beide 45-Jährigen wurden leicht verletzt. Zeugenhinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell