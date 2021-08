Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Taschendiebstahl nach Spende - Unbekannter versucht in Geldbörse eines 82-Jährigen zu greifen

Hagen-Haspe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Samstagnachmittag (07.08.2021) in Haspe, einem 82-jährigen Mann Geld aus dem Portemonnaie zu stehlen, nachdem dieser ihm fünf Euro gespendet hatte. Der Wetteraner stieg gegen 12.50 Uhr in der Kölner Straße aus seinem Auto aus und wollte in einem dortigen Supermarkt einkaufen gehen. Er wurde von dem unbekannten Täter angesprochen und gefragt, ob er ihm etwas Geld spenden könnte. Dies tat der 82-Jährige und überreichte dem Mann fünf Euro. Bei einem Blick in die Geldbörse erkannte der Täter offensichtlich weitere Geldscheine. Er bedrängte den Wetteraner und versuchte immer wieder, in das Portemonnaie zu greifen. Als er dem 82-Jährigen hinterher lief, kam ein weiterer Passant hinzu und half dem Mann. So gelang es dem Täter nicht, weiteres Bargeld an sich zu nehmen. Er ging anschließend in unbekannte Richtung weg. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach ihm verlief ohne Erfolg. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des versuchten Taschendiebstahls und der Nötigung ein. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell