Polizei Hagen

POL-HA: PKW Brand in Werkstatthalle

Hagen (ots)

In Hohenlimburg kam es gestern gegen 14 Uhr zu einem PKW Brand.

Ein Zeuge meldete der Feuerwehr eine Rauchentwicklung aus einer Lagerhalle im Syburgweg. Die Feuerwehr öffnete gewaltsam ein Metalltor, um in die Halle gelangen zu können.

In der Halle ist aus bislang ungeklärter Ursache der Motorraum eines abgestellten PKW in Brand geraten. Durch die Hitzeentwicklung geriet die darüber befindliche Deckenverkleidung ebenfalls in Brand.

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Halle, in der privat Autos repariert werden, wurde durch die Ruß- und Rauchentwicklung erheblich beschädigt.

Die Höhe des Sachschadens konnte bislang nicht ermittelt werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell