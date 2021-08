Polizei Hagen

POL-HA: Unfallflucht mit 1,6 Promille - Ölspur und Zeugenaussagen führen Polizeibeamte zum Unfallverursacher

Hagen-Mitte (ots)

Am Donnerstagmorgen (05.08.2021) flüchtete ein 36-jähriger, alkoholisierter Autofahrer nach einem Verkehrsunfall in der Innenstadt unerlaubt von der Unfallörtlichkeit und konnte anschließend aufgrund von Zeugenaussagen durch Polizeibeamte angetroffen werden. Gegen 10.50 Uhr befuhr der Mann, zusammen mit seinem mit seinem 27-jährigen Beifahrer, in einem grauen VW die Frankfurter Straße. Als er an der Einmündung zur Möllenhofstraße nach links abbog, kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit dort abgestellten Mülltonnen. Anschließend fuhr er in Richtung der Elbershallen weiter. Als die beiden Insassen des Autos dort ausstiegen, sprach sie ein Zeuge auf den Unfall an und sagte ihnen, dass sie auf die Polizei warten müssen. Daraufhin stiegen sie wieder in den VW ein und fuhren in Richtung Innenstadt weg. Später sagte der Zeuge den Polizeibeamten, dass die Männer auf ihn einen alkoholisierten Eindruck gemacht hätten. Der Fahrer habe verwaschen gesprochen und der Beifahrer unkontrolliert mit den Augen gerollt. Eine Ölspur führte die Beamten von der Unfallstelle aus zum Märkischen Ring, wo sie den grauen VW auf einem Seitenstreifen geparkt auffinden konnten. In der Potthofstraße trafen sie anschließend auch die beiden Insassen an. Durchgeführte Alkoholtests ergaben bei dem 36-Jährigen, der von den Zeugen als Fahrer beschrieben wurde, einen Wert von 1,6 Promille und bei dem 27-jährigen Beifahrer knapp 2,85 Promille. Zusätzlich besteht der Verdacht, dass der 36-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Da die Beamten nicht vollständig ausschließen konnten, dass die Männer eventuell einen Fahrerwechsel durchgeführt haben, mussten beide eine Blutprobe abgeben. Den PKW stellten die Polizisten sicher und leiteten Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, der Trunkenheit im Verkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. (sen)

