Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb stiehlt Parfümflaschen und wird dabei beobachtet

Hagen-Mitte (ots)

Ein 46-jähriger Ladendieb stahl am Donnerstagabend (05.08.2021) in der Filiale eines Drogeriegeschäftes in der Innenstadt zwei Parfümflaschen und wurde dabei von einem Mitarbeiter des Geschäftes beobachtet. Der 46-Jährige bemerkte den Täter, als dieser, gegen 18.20, Uhr diverse Parfüms aus dem Regal des Geschäftes in der Hohenzollernstraße nahm und testete. Eine volle Testflasche steckte er anschließend in seine Hosentasche, eine weitere Flasche versteckte er unter seiner Mütze. Nachdem der Mann die Filiale verlassen hat, sprach der Mitarbeiter ihn an und rief die Polizei hinzu. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Ladendiebstahls gegen ihn ein. (sen)

