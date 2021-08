Polizei Hagen

POL-HA: Großkontrollen zur Bekämpfung von Hauptunfallursachen - Verkehrsdienst der Polizei Hagen ahndet mehrere Verkehrsverstöße

Am Mittwoch (04.08.2021) führte der Verkehrsdienst der Polizei Hagen mit zahlreichen Polizeibeamten in Hohenlimburg und in Haspe Großkontrollen mit dem Ziel der Bekämpfung von sogenannten Hauptunfallursachen durch. Insgesamt 15 Beamte, davon 8 Kommissaranwärter, führten die Kontrollen in der Elseyer Straße und der Preußerstraße durch und ahndeten eine Vielzahl an erkannten Verkehrsverstößen. Dazu zählen insgesamt 28 Geschwindigkeitsverstöße, bei denen in einem Fall ein 19-jähriger Autofahrer mit 90 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen wurde. Darüber hinaus wurden die Beamten 23 Mal wegen erkannter Gurtverstöße, 13 Mal wegen der unerlaubten Nutzung von Handys während der Fahrt, 2 Mal wegen mangelhafter Ladungssicherung, 3 Mal wegen technischer Mängel an Fahrzeugen und 6 Mal wegen sonstiger Verstöße tätig. Einen 54-jährigen Rollerfahrer zeigten sie außerdem wegen des Führens eines Fahrzeuges unter Rauschmitteleinfluss an. Im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit sind für die Zukunft bereits ähnlich angelegte Kontrollen geplant. (sen)

