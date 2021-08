Polizei Hagen

POL-HA: Alkoholisierter Rollerfahrer fährt Schlangenlinien und stürzt vor einer Ampel

Hagen-Haspe (ots)

Am Mittwochabend (04.08.2021) beobachtete ein Zeuge in Haspe einen 56-jährigen Rollerfahrer, der augenscheinlich alkoholisiert war und mit seinem Fahrzeug stürzte. Gegen 23.30 Uhr alarmierte der Mann die Polizei und teilte mit, dass er auf der Vorderstraße mit seinem PKW hinter dem Hagener her gefahren ist. Dieser fuhr durchgehend Schlangenlinien und wirkte unsicher. Als er auf eine Ampel zu fuhr und dabei langsamer wurde, stürzte er. Beim Versuch, den Roller wieder aufzurichten, fiel dieser erneut um. Daraufhin stellte der 56-jährige das Fahrzeug in einer Parklücke ab und ging zu Fuß weg. Die Polizeibeamten konnten den stark schwankenden Mann an der Ecke zur Vollbrinkstraße antreffen und deutlich den Geruch von Alkohol wahrnehmen. Er war durch den Sturz mit seinem Roller leicht verletzt, brauchte aber keinen Rettungswagen. Der 56-Jährige verweigerte den Atemalkoholtest und musste anschließend eine Blutprobe abgeben. Die Beamten zeigten ihn wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs an. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell