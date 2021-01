Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Frau bei Unfall eingeklemmt

Recklinghausen

Am Dienstagmorgen, gegen 06:00 Uhr, rangierte ein 42-jähriger Lkw-Fahrer aus Portugal sein Fahrzeug auf einem Firmenparkplatz an der Weusterstraße. Seine 39-jährige Beifahrerin war zuvor ausgestiegen, um den Fahrer einzuweisen. Während des Rangiervorgangs geriet sie zwischen den Auflieger und die Zugmaschine eines zweiten Lkw. Sie wurde bei dem Unfall verletzt. Zeitweise bestand Lebensgefahr. Die 39-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

