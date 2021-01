Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: 34-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montagmorgen, gegen 07:00 Uhr, fuhr ein 45-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel auf dem Deininghauser Weg in Richtung Norden. Von hier aus wollte er nach links auf die Klöcknerstraße abbiegen. Ein 34-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel wollte von der Klöcknerstraße aus nach links in den Deininghauser Weg abbiegen. Im Bereich der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Dabei verletzte sich der 34-Jährige schwer. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Bei dem Unfall entstand 4.000 Euro Sachschaden. Während der Unfallaufnahme musste die Kreuzung kurzzeitig gesperrt werden.

