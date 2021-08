Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten in Hohenlimburg

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall verletzten sich am Freitagmittag (06.08.2021) in Hohenlimburg drei Personen leicht. Gegen 12.00 Uhr befuhr eine 55-jährige Hagenerin mit ihrem grauen Toyota die Straße Zur Hünenpforte in Fahrtrichtung Haßley. An der Einmündung zur Schmalenbeckstraße wollte sie nach links abbiegen und musste dazu aufgrund des Gegenverkehrs anhalten. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr eine 39-jährige Hagenerin mit ihrem schwarzen VW auf das Auto der wartenden 55-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß wurde ihr grauer Toyota in den Gegenverkehr geschoben, wo es dann zu der Kollision mit dem entgegenkommenden grauen Mercedes eines 33-jährigen Herners kam. Alle beteiligten Autofahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht und mussten vom Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden. Der schwarze VW der 39-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten die Polizeibeamten die Straße Zur Hünenpforte in beide Fahrtrichtungen. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 22.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell