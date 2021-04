Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Nach Sachbeschädigung Widerstand geleistet

Baden-Baden (ots)

Nach einer Sachbeschädigung am Donnerstagabend konnte ein 16-Jähriger vorläufig festgenommen werden. Gegen 22.30 Uhr wurde der Jugendliche von einer Polizeistreife in einer Tiefgarage in der Lichtentaler Straße angetroffen, als er damit beschäftigt war, eine Glasscheibe einer Herrentoilette einzutreten. Bei der anschließenden Personenkontrolle versuchte er zunächst zu flüchten und sich durch Widerstand den Maßnahmen zu entziehen. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt. Nun erwarten ihn gleich mehrere Anzeigen.

/ph

