Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe suchen die Nähe

Kaiserslautern (ots)

Während sie sich in einem Textilienmarkt in der Innenstadt aufhielt, ist eine Frau aus dem Stadtgebiet am Donnerstag bestohlen worden. Wie die 71-Jährige später bei der Polizei anzeigte, schaute sie in dem Markt in der Fruchthallstraße gegen 15.15 Uhr nach Kleidungsstücken, als sich eine unbekannte Frau sehr dicht an ihr vorbeidrängte und dabei auch ihren Arm berührte.

Die Seniorin dachte sich zunächst nichts dabei - erst später stellte sie fest, dass ihre Geldbörse samt Bargeld und Dokumenten verschwunden ist. Jemand hatte sie offenbar aus ihrer Handtasche, die an ihrem Arm hing, herausgezogen.

Eine Beschreibung der Unbekannten, die ihr so nahe gekommen war, konnte die 71-Jährige leider nicht abgeben. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 gern entgegen.

Unser Tipp: Bleiben Sie wachsam - insbesondere, wenn Fremde Ihnen ohne erkennbaren Grund zu nahe kommen. Versichern Sie sich, dass sowohl Umhängetaschen als auch Jackentaschen verschlossen und Wertgegenstände so verstaut sind, dass sie nicht so leicht "abgegriffen" werden können! |cri

