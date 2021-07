Polizei Mettmann

POL-ME: Bezirksdienst-Anlaufstelle von Überschwemmung betroffen - Velbert-Langenberg - 2107070

Mettmann (ots)

Als Folge des heftigen Starkregens und der Überschwemmungen in der Nacht zu Donnerstag (15. Juli 2021) ist derzeit die Bezirksdienst-Anlaufstelle der Kreispolizeibehörde Mettmann am Froweinplatz in Velbert-Langenberg bis auf weiteres geschlossen.

Die Anlaufstelle der dort tätigen Bezirksdienstbeamten war ebenso von den Wassermassen geflutet worden, wie zahlreiche angrenzenden Häuser, Keller und Grundstücke. Wie lange die Schließung noch andauern wird, ist derzeit noch nicht absehbar. Die Bezirksdienstbeamten aus Langenberg werden nun ihre Arbeit von Neviges sowie aus Velbert-Mitte fortführen, aber selbstverständlich in Form von Fußstreifen weiterhin Präsenz in Langenberg zeigen und dort für alle Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

Bürgerinnen und Bürger werden ferner gebeten, sich mit ihren Angelegenheiten an die Hauptwache in Velbert an der Heiligenhauser Straße 8 zu wenden. Diese ist telefonisch erreichbar unter der Rufnummer 02051 946-6110. Die Wache ist rund um die Uhr geöffnet.

Ferner besteht auch die Möglichkeit, sich an die Bezirksdienst-Anlaufstelle in Velbert-Neviges an der Straße "Am Stadtgarten" (Hausnummer 4) zu wenden. Die Anlaufstelle ist telefonisch erreichbar unter der Rufnummer 02053 504935.

In akuten Notfällen sollen Bürgerinnen und Bürger weiterhin die polizeiliche Notrufnummer "110" wählen.

