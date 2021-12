Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Unbekannter raubt Einkaufstaschen

Ludwigsburg (ots)

Im Rosenweg in Steinheim an der Murr hat ein bislang unbekannter Täter einer 57-jährigen Frau am Freitag gegen 09:30 Uhr zwei Einkaufstaschen geraubt. Er näherte sich ihr von hinten, entriss ihr die Taschen und flüchtete in Richtung Danziger Straße. Bei dem Täter handelte es sich um einen etwa 20 bis 25 Jahre alten und 170 cm großen, schlanken Mann, der einen dunkelblauen oder grauen Kapuzen-Anorak trug. Die Polizei leitete nach Bekanntwerden der Straftat umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, die bislang jedoch nicht zum Erfolg führten. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, zu melden.

