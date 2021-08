Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Automat aufgebrochen

Ein Zeuge ertappte die Täter am Donnerstag in Göppingen bei ihrer Tat.

Ulm (ots)

Gegen 0.30 Uhr beobachtete ein Zeuge wie ein Auto in der Nördlichen Ringstraße hielt. In dem Auto saßen vier Männer. Zwei davon stiegen aus und manipulierten an einem Tabak-/Getränkeautomaten herum. Dem Zeugen gelang es bis zum Eintreffen der Polizei einen 16-Jährigen und einen 18-Jährigen festzuhalten. Die zwei anderen jungen Männer flüchteten. Um an den Inhalt des Automaten zu gelangen, hatten die Täter den Automaten bereits erheblich beschädigt. Den vorläufigen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro. Die Polizei brachte sie auf ein Polizeirevier. Die Ermittlungen der Polizei und auch die Suche nach den geflüchteten Unbekannten dauern an.

+++++++ 1549196

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell