Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfall im Busbahnhof

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmorgen kam es gegen 08:30 Uhr zu einem Unfall am Busbahnhof in Sindelfingen. Ein 44-jähriger Busfahrer verlor auf der Mercedesstraße mutmaßlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und beschädigte eine Haltestelleneinrichtung. Durch herumfliegende Teile der Haltestelle wurde auch ein geparkter Mercedes beschädigt. Etwa 15 Meter nach der Kollision kam der Bus zum Stehen. Der Busfahrer machte technische Probleme verantwortlich für den Unfall. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro, verletzt oder gefährdet wurde niemand. Der Bus war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

