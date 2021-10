Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Radfahrerin verletzte sich schwer

Weilerswist-Ottenheim (ots)

Ein Mann aus Rheinland-Pfalz und eine Frau aus Euskirchen fuhren am Samstagabend gegen 18.48 Uhr einen Fahrradweg gemeinsam aus Derkum in Richtung Ottenheim. Sie fuhren mit ihren Fahrrädern nebeneinander und unterhielten sich. Im Bereich der Bahnschiene blieb die 51-jährige Frau mit ihrem Fahrradreifen hängen und kam ins Schleudern. Sie stieß gegen den Mann, sodass er nach rechts in den angrenzenden Grünstreifen stürzte. Anschließend stürzte die Frau auf die beiden Fahrräder. Dabei verletzte sie sich schwer und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

