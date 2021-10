Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auf geparkten PKW aufgefahren, Fahrerin bei Unfall verletzt Beverungen - Haarbrück, Klingelburgstraße, Freitag, 01.10.2021, 20.00 Uhr

Beverungen (ots)

Die 23 jährige Fahrerin eines weißen VW Golf befuhr die Klingelburgstraße in Haarbrück von Jakobsberg kommend und stieß aus bisher unbekannter Ursache gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Skoda. Der geparkte PKW wurde durch den Aufprall noch gegen einen Betonpfosten geschoben. Die VW Fahrerin aus Dassel wurde durch den Aufprall verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem VW und Skoda entstand erheblicher Schaden von 12.000 / 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden.

Me.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell