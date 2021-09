Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht in Höxter - Zeugenaufruf

Höxter (ots)

Bei einer Unfallflucht in Höxter an der Ostpreußenstraße ist an einem Auto ein hoher Sachschaden entstanden. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Am Mittwoch, 29. September, parkte eine Fahrerin ihren roten Opel Adam gegen 15:50 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Ostpreußenstraße, ungefähr in Höhe der Einmündung Widukindstraße, in Richtung Gartenstraße. Um 16 Uhr stellte sie an ihrem Fahrzeug einen Unfallschaden am linken Heck fest. Der Schaden, der vermutlich beim Ein- oder Ausparken von einem anderen Fahrzeug verursacht worden ist, wird von der Polizei auf rund 2.500 Euro geschätzt. Der Verursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden. /ell

