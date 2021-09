Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfall mit zwei Verletzten

Bad Driburg (ots)

Bei einem Unfall in Bad Driburg haben sich zwei Personen (74 und 80) leicht verletzt.

Am Dienstag, 28. September, wollte gegen 11:45 Uhr ein 78-Jähriger mit seinem Mitsubishi von der Straße Auf der Mühlenstätte auf den Konrad-Adenauer-Ring abbiegen. Im Einmündungsbereich stieß er mit einem vorfahrtberechtigten VW zusammen, der auf dem Konrad-Adenauer-Ring stadteinwärts unterwegs war. Die beiden Insassen in dem VW verletzten sich und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der 78-jährige Mitsubishi-Fahrer aus Paderborner blieb unverletzt. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 10.000 Euro geschätzt. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell