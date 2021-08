Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Kraftstoff-Diebstahl

Tankklappen an zwei PKW aufgebrochen

Weeze (ots)

Kraftstoff-Diebe sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (6. August 2021) zwei PKW auf der Ulmenstraße angegangen. Bei einem VW Golf, der vor einem Wohnhaus geparkt war, brachen sie die Tankklappe auf und zapften ca. 20 Liter Benzin aus dem Tank des Wagens. Gleiches versuchten sie auch an einem 3er BMW, der in einer nahegelegenen Parkbucht stand. Auch hier hebelten sie die Tankklappe auf, Benzin konnten die unbekannten Täter aber nicht erbeuten. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

