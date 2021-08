Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem- Diebstahl aus Pkw/ Täter schlagen Scheibe an Mitsubishi ein

Uedem (ots)

An einem Mitsubishi ASX schlugen unbekannte Täter am Freitag (06. August 2021) zwischen 06 Uhr und 16 Uhr die hintere rechte Scheibe ein und durchsuchten das Auto. Der Mitsubishi parkte am rechten Fahrbahnrand der Straße Horlemannplatz in Richtung Weezer Straße. Ohne Beute zu machen flüchteten die Täter unerkannt. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen. (as)

