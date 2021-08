Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Zigarettenautomat geöffnet

Geld und Zigaretten entwendet

Emmerich (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (5. August 2021) einen Zigarettenautomaten an der Van-den-Bergh-Straße angegangen. Mit einem unbekannten Werkzeug schnitten sie das Gerät, das auf Höhe von Hausnummer 2 steht, um den Geldeinwurf herum auf und entfernten die Geldkassette. Offenbar nahmen die Diebe auch einige Zigarettenschachteln an sich und flüchteten mit ihrer Beute. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. Am Mittwoch (4. August 2021) war es zudem wie berichtet zum erfolglosen Versuch eines Automatenaufbruchs an der Straße Dreikönige gekommen (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4986199 ). (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell