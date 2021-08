Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken-Nieukerk - Container aufgebrochen

Unbekannte stehlen Kupfer

Kerken-Nieukerk (ots)

Auf der Max-Planck-Straße begaben sich im Zeitraum von Samstag (07.08.2021), 20:00 Uhr bis Sonntag (08.08.2021), 20:00 Uhr, unbekannte Täter auf ein frei zugängliches Firmengelände im Bereich der Sackgasse.

Auf dem Gelände brachen die Täter einen Container in dem Metallschrott gelagert wird auf. Die Diebe entleerten den Container und entwendeten circa 3 Kubikmeter Kupfer. Außerdem brachen sie noch fünf Gitterboxen auf, in denen ebenfalls Kupfer gelagert wurde.

Anschließend flüchteten sie mit Ihrer Beute in unbekannte Richtung. Bereits am Freitag war es in der Firma zu einem Kupferdiebstahl gekommen. Hier wurden die Täter aber vermutlich gestört.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Geldern unter 02821 1250 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell