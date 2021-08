Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Ergänzende Meldung- Versuchte Geldautomatensprengung in Pont (09.08.2021 - 07:47)

Geldern-Pont (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Sonntag auf Montag (09. August 2021) um 03.20 Uhr den Geldautomaten an der Ponter Dorfstraße zu sprengen. Ein aufmerksamer Ponter informierte die Polizei gegen 05.40 Uhr über verdächtige Veränderungen am SB-Automaten der Volksbank. Der Automat ist an der Hausfassade angebracht und mit einem kleinen Glasvordach vor Regen geschützt.

Spezialisten des Landeskriminalamtes übernahmen die Entfernung des Sprengsatzes aus dem Automaten und den Transport zu einem benachbarten Feld. Auf dem Feld erfolgte die kontrollierte Sprengung.

Die zuvor evakuierten Anwohner konnten nach kurzer Zeit wieder in ihre Häuser zurück.

Am Gebäude rundum den Automaten entstand kein Schaden. Weiterhin wurden keine Personen verletzt.

Die Kriminalpolizei aus Kalkar hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie wertet nun die vorhandenen Spuren aus. Zeugen, die in der Nacht zwischen 01 Uhr bis 05 Uhr verdächtige Feststellungen gemacht haben, sollen sich bitte bei der Kripo Kalkar unter Telefon 02824 880 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden. (as)

Siehe hierzu auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4988785

