Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees- Einbruch/ Täter gelangen in Einfamilienhaus

Rees-Empel (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Mittwoch, 8.15 Uhr, bis Donnerstag (05. August 2021), 20.00 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Bogen ein. Das an der Ecke zur Hurler Straße gelegene Haus wurde von den Täter über die Terrasse angegangen. Erst wurde die Jalousie der Terrassentür hochgedrückt und fixiert. Anschließend hebelten die Einbrecher die Tür auf und gelangten auf diese Weise in das Wohnzimmer. Sämtliche Schränke im Haus wurden durchsucht. Mit der noch nicht näher bestimmbaren Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

