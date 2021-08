Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Autoaufbrecher nutzten Gelegenheit

Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps

Wesel (ots)

Autoaufbrecher haben am Montagmittag die Gelegenheit genutzt und in der Feldmark zugeschlagen. Ihre Beute: Eine Handtasche und eine Reisetasche.

Eine junge Frau hatte ihr Auto gegen 12.45 Uhr am Holzweg abgestellt. Die Handtasche mit Portemonnaie und Personalpapieren ließ sie im Fahrzeug zurück. Als sie wenig später zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Unbekannte die Scheibe eingeschlagen und die Tasche gestohlen hatten.

Ähnlich ging es einer Autobesitzerin an der Abelstraße. Sie hatte ihren Wagen am Sonntagabend dort abgestellt. Als sie am Montag zu ihrem Auto ging, war es aufgebrochen worden und die Reisetasche fehlte.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

Die Polizei rät:

Machen Sie es potenziellen Dieben nicht zu leicht!

Lassen Sie keine Wertsachen im Auto liegen, auch nicht "versteckt"! "Räumen Sie Ihr Auto aus, ehe es andere tun!" Gegenstände, die nicht fest mit dem Fahrzeug verbunden sind, haben keinen Versicherungsschutz!!!

Den Ärger und die Lauferei zu Polizei, Versicherung und sonstigen Behörden haben Sie.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell