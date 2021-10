Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Reh ausgewichen - im Graben gelandet Borgentreich - Lütgeneder, B 241, Samstag, 02.10.2021, 21.00 Uhr

Borgentreich (ots)

Der Fahrer eines schwarzen BMW befuhr die B 241 von Hohenwepel in Richtung Lütgeneder. Hier wich er einem Reh aus und kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW stieß mit dem Heck gegen einen Baum und blieb stark beschädigt auf einem angrenzenden Feld liegen. Der 23 jährige Fahrer aus Warburg erlitt nur leichte Verletzungen. An dem schwarzen BMW entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Momentan ist viel Wild auf unseren Straßen unterwegs, passen Sie ihre Fahrweise diesen Umständen an.

Me.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell