Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Treffen und feiern ja - aber bitte regelkonform

Gießen (ots)

Gießen:

Hochsommerliche Temperaturen und Lockerungen bei den Corona-Regeln führen derzeit immer mehr Menschen zusammen. Nach Vorfällen und Verstößen am zurückliegenden Wochenende am Uni-Vorplatz betont die Polizei: Wir sind keine Spielverderber - wir achten jedoch auf die Einhaltung der Regeln, damit alle Menschen die Lockerungen und das Wetter genießen können.

Am zurückliegenden Wochenenden trafen sich in den späten Abendstunden mehrere Hundert Menschen auf dem Vorplatz des Uni-Hauptgebäudes. Die überwiegend jungen Teilnehmenden tranken Alkohol und hörten Musik. Das Gros verhielt sich äußerst sorglos und ignorierten die Kontakt- und Abstandsregeln. Zudem gilt für den markierten Bereich des Uni-Vorplatzes ein grundsätzliches Alkohol- und nach 24.00 Uhr ein Betretungsverbot. Anwohner meldeten Prügeleien, Lärmbelästigungen und Sachbeschädigungen. Aufforderungen der Polizei - zum Teil mit Lautsprecherdurchsagen - wurden ignoriert, so dass letztlich der Platz geräumt werden musste. Der Uni-Vorplatz war übersäht mit leeren Flaschen und sonstigem Müll.

Aufgrund dieser Vorkommnisse hat die Polizei, gemeinsam mit der Ordnungspolizei der Stadt Gießen und der Uni-Verwaltung, das anstehende Wochenende im Blick und wird verstärkt Kontrollen durchführen. Die Ordnungskräfte betonen, dass sie allen Menschen ihre Treffen gönnen. Sie machen aber auch deutlich, dass hierbei die bestehenden Corona-Regeln und das Alkohol- oder Betretungsverbot am Uni-Vorplatz zu beachten sind. Polizei, Stadt und Uni-Verwaltung appellieren an die Vernunft der Menschen und bitten darum sich regelkonform zu verhalten.

Treffen die Einsatzkräfte am Wochenende auf Unverständnis oder stellen die Betroffenen ihr widerrechtliches Verhalten nicht ein, müssen sie mit weiteren polizeilichen Maßnahmen, wie z.B. Platzverweise oder Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell