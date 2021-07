Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Fahrradkontrollen in Wismar

Bild-Infos

Download

Wismar (ots)

Am heutigen Montagmorgen führten Mitarbeiter des Polizeihauptrevieres Wismar zusammen mit Mitarbeitern der Prävention der Polizeiinspektion Wismar eine Kontrolle von Fahrradfahrern in der Lübschen Straße in Wismar durch.

Schwerpunkt der Kontrolle war die falsche Radwegbenutzung und Ablenkung durch die Nutzung von Mobiltelefonen.

In der Kontrollzeit wurden sechs Verstöße hinsichtlich der falschen Radwegbenutzung festgestellt. Viele der kontrollierten Fahrradfahrer zeigten wenig Verständnis für die angesprochene Problematik.

Bereits am vergangenen Donnerstag (2. Juli 2021) standen die Beamten an demselben Ort und stellten ebenfalls sechs Verstöße fest.

Die Wismarer Polizei wird auch in den kommenden Tagen und Wochen an unterschiedlichen Orten verstärkte Kontrollen des Fahrradverkehrs durchführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell