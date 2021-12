Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Zigarettenautomat aufgesprengt

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Freitag, vermutlich kurz nach Mitternacht, machten sich noch unbekannte Täter an einem Zigarettenautomaten an der Zufahrt zum Verkehrsübungsplatz in der Altachstraße in Asperg zu schaffen. Mit einem Böller sprengten sie den Automaten auf und entwendeten Bargeld und Zigaretten. Der Wert des Diebesgutes steht noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bei der Kriminalpolizei Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225.

