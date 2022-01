Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - 1. Nachtragsmeldung zu "Sperrung nach Unfall"

Bocholt (ots)

Die Sperrung der genannten Unfallstelle in Bocholt wird schrittweise aufgehoben. Die L602 ist in Richtung Innenstadt wieder frei, der Verkehr in Richtung B67 läuft noch schleppend.

