Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Von der Straße abgekommen und geflüchtet

Borken (ots)

Am Montagabend wurde der Polizei gegen 23.10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 70 zwischen Borken und Weseke gemeldet. Der Fahrer eines schwarzen 5er BMW mit Borkener Kennzeichen war dort von der Straße abgekommen und hatte erheblichen Flutschaden angerichtet. Auch der Pkw wurde massiv beschädigt. Der Fahrer hatte dem automatischen aufgeschalteten Mitarbeiter des privaten Notrufes nur mitgeteilt "keine Polizei" und dann die Kommunikation beendet. Am Unfallort konnte er nicht mehr angetroffen werden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war der Fahrer in Richtung Weseke unterwegs. Die Ermittlungen zu dem Fahrer dauern an. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000.

