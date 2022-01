Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Autoscheiben mutwillig eingeschlagen

Rhede (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntag in Rhede an einem parkenden Wagen zwei Scheiben eingeschlagen. Dazu kam es gegen 19.50 Uhr an der Burloer Straße. Zeugenangaben zufolge hatte sich zur Tatzeit ein Jugendlicher an dem betreffenden Fahrzeug aufgehalten: Dieser war zwischen 15 und 25 Jahre alt, schlank, circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß und mit einer dunklen Kapuzenjacke bekleidet. Es ist den Beobachtungen zufolge nicht auszuschließen, dass der Tatverdächtige das Ergebnis seines Zerstörungswerks mit einem Handy abgelichtet hat, ehe er sich in Richtung eines nahegelegenen Verbrauchermarktes entfernte. Bei der Tat entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro; der Inhalt des Fahrzeugs blieb augenscheinlich unberührt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

