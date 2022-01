Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Wohnungseinbruch scheitert

Isselburg (ots)

Stand gehalten hat eine Eingangstür am vergangenen Wochenende in Isselburg unbekannten Einbrechern. Die Täter hatten vermutlich in der Nacht zum Montag vergeblich versucht, in ein Wohnhaus am Dorrenbachweg einzudringen. Es gelang ihnen jedoch nicht, die Tür aufzuhebeln. Ebenfalls scheiterten sie bei dem Versuch, das Garagentor eines Nachbarhauses mit Gewalt zu öffnen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

