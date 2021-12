Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Weitere Einbruchsversuche in zwei Wohnhäuser

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten am Montag im Tatzeitraum zwischen 15:30 Uhr und 21:00 Uhr in zwei Wohnhäuser in der Straße "Am Wolfsberg" in Vaihingen einzubrechen. An einem der beiden Gebäude versuchten die die Terrassen-Schiebetür sowie ein Fenster aufzuhebeln, was ihnen jedoch misslang. Zeugen aus der Nachbarschaft bemerkten gegen 16.00 Uhr zwei mutmaßliche Jugendliche in dem Garten und zwei weitere standen wohl vor dem Gebäude "Schmiere". Vermutlich bemerkte einer der vier Unbekannten, dass sie beobachtet wurden, weshalb sie in Richtung Ziegelgartenstraße davonrannten. Eine Person hatte eine auffällige weiße Jacke mit Kapuze an und war mit einer Bluejeans bekleidet. Zuvor hatten sie offenbar erfolglos versucht, an der Gebäuderückseite eines Nachbarhauses zwei Fenster aufzuhebeln Die Polizei schließt nicht aus, dass das Quartett auch für einen Einbruch im wenige Gehminuten entfernten Lärchenweg verantwortlich sein könnte. (wir berichteten am 14.12.2021, 13:37 Uhr: POL-LB: Vaihingen an der Enz: Einbruch im Lärchenweg). Die Kriminalpolizei Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich unter der Tel. 0800 1100225 zu melden.

