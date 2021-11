Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - E-Scooter gestohlen +++ Wittmund - Nach Parkplatzunfall geflüchtet +++ Wittmund - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - E-Scooter gestohlen

Zum Diebstahl eines E-Scooters kam es am Dienstag in Esens. Das Elektrokleinstfahrzeug wurde von seinem 17-jährigen Eigentümer gegen 15 Uhr An der Eisenbahn verschlossen und gesichert abgestellt. Gegen 22 Uhr musste der Jugendliche feststellen, dass sein E-Scooter nicht mehr aufzufinden war. Der E-Scooter der Marke Ninbot wurde zur Sachfahndung ausgeschrieben. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Auf einem Parkplatz im Dohuser Weg in Wittmund kam es am Mittwoch zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß zwischen 8.45 Uhr und 9.30 Uhr vermutlich rückwärts gegen eine weiße Mercedes E-Klasse. Der Verursacher kümmerte sich nach ersten Erkenntnissen nicht um den entstandenen Schaden, der im vierstelligen Euro-Bereich liegt, und fuhr davon. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

Wittmund - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bereits am Samstag, 13.11.2021, wurde in der Berliner Straße in Wittmund ein brauner VW Polo beschädigt. Zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr stand der Wagen in einer Parkbucht am Straßenrand. Der unbekannte Verursacher stieß vermutlich beim Ausparken gegen den VW und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell